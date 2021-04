Sampdoria, Ranieri: «Il Napoli ha grande forza d’urto. Ho dei dubbi ma…» (Di venerdì 9 aprile 2021) Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Napoli Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Napoli. Le sue dichiarazioni. Napoli – «Affronteremo un altro avversario prestigioso, il Milan tentava di entrare in Champions League o anche di insidiare l’Inter. Il Napoli tenta di entrare in Champions League. Con tutto il suo potenziale sappiamo che ha una grande forza d’urto e che punta ad entrare nelle prime quattro. Dobbiamo fare una grande partita. Loro hanno una qualità immensa in tanti giocatori, nell’uno contro uno e nella velocità. Non so se giocherà Osimhen o ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Claudio, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro ilClaudio, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il. Le sue dichiarazioni.– «Affronteremo un altro avversario prestigioso, il Milan tentava di entrare in Champions League o anche di insidiare l’Inter. Iltenta di entrare in Champions League. Con tutto il suo potenziale sappiamo che ha unae che punta ad entrare nelle prime quattro. Dobbiamo fare unapartita. Loro hanno una qualità immensa in tanti giocatori, nell’uno contro uno e nella velocità. Non so se giocherà Osimhen o ...

