Sampdoria | Ferrero | “Ranieri è il mio allenatore e non si tocca | è un grande uomo”

In casa Sampdoria tiene banco ormai da settimane il futuro di Claudio Ranieri. Il tecnico blucerchiato non ha ancora rinnovato col club, che per la verità vorrebbe un allenatore più giovane per dar vita a un progetto di ampio respiro. Il presidente Massimo Ferrero, però, a Radio Kiss Kiss riserva parole al miele per il suo mister che sanno di conferma un po' più vicina: "Ranieri è il mio allenatore e non si tocca. Io lo stimo, perché è un grande uomo e non c'è nessun problema. Non ho fatto nessun casting sugli allenatori, io e Ranieri andiamo d'amore e d'accordo. A fine anno ci vedremo, io voglio fare una grande squadra. Ho visto Ranieri alla partita col Torino, abbiamo pranzato ..."

