Salvini “Fiducia in Draghi, non mi interessa la polemica con Speranza” (Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Le parole di Draghi su Speranza? Non mi interessa la polemica personale, io dal ministro della Salute mi aspetto lo stesso rigore applicato alle chiusure per le riaperture, non si può vedere solo rosso. Se i dati sui contagi calano perchè non si può riaprire? I dati scientifici devono valere sia quando si decidono le chiusure sia per programmare le riaperture”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di “Radio anch'io”, Rai Radio 1. “Ho Fiducia in Speranza? Io ho Fiducia in Draghi e negli italiani, non mi interessa la polemica”, ha aggiunto.“A Salvini ho detto che ho voluto io Speranza nel governo e che ne ho molta stima”, aveva ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Le parole disu? Non milapersonale, io dal ministro della Salute mi aspetto lo stesso rigore applicato alle chiusure per le riaperture, non si può vedere solo rosso. Se i dati sui contagi calano perchè non si può riaprire? I dati scientifici devono valere sia quando si decidono le chiusure sia per programmare le riaperture”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, ospite di “Radio anch'io”, Rai Radio 1. “Hoin? Io hoine negli italiani, non mila”, ha aggiunto.“Aho detto che ho voluto ionel governo e che ne ho molta stima”, aveva ...

Advertising

LegaSalvini : #SALVINI: «FIDUCIA IN DRAGHI, NO A CHIUSURE PER SCELTA DI SPERANZA. DOPO PASQUA RITORNO ALLA VITA SARÀ REALTÀ» - CorriereCitta : Salvini “Fiducia in Draghi, non mi interessa la polemica con Speranza” - restoalsud : Salvini “Fiducia in Draghi, non mi interessa la polemica con Speranza” - - nestquotidiano : Salvini “Fiducia in Draghi, non mi interessa la polemica con Speranza” - cesarebrogi1 : RT @PiramideRossa: Complimenti a #Salvini e alle sue capacità di brillante politico e stratega...perrisultato straordinario...ha rimediato… -