Salta il vertice Merkel - Laender | ora legge nazionale sul lockdown

Advertising

AnnalisaChirico : Germania, tensioni sul lockdown. Salta il vertice Stato-Regioni. Leggi qui ?? #LaChirico - Surfiniae : RT @petergomezblog: Germania, scontro tra Merkel e Länder sul lockdown: salta il vertice di lunedì. Ora il governo vuole più potere sulle r… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: In Germania tensione sull'ipotesi di un nuovo lockdown per frenare la terza ondata chiesto da Angela Merkel, dal ministro… - ronzidante : RT @erretti42: Germania, salta il vertice tra Merkel e Länder. Verso modifica della legge: potere al governo di imporre il lockdown dove l'… - erretti42 : Germania, salta il vertice tra Merkel e Länder. Verso modifica della legge: potere al governo di imporre il lockdow… -

Ultime Notizie dalla rete : Salta vertice

È saltato ilsull'emergenza sanitaria tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e i governatori dei Laender in programma questo lunedì 12 aprile a Berlino. Il governo tedesco punta ora a inasprire la legge ...Non si terrà in Germania ilfra Stato e Regioni sulle misure anti Covid previsto per lunedì prossimo a Berlino. È quanto trapela da un documento di cui riporta l'emittente NTV. In Germania è forte la tensione sull'...Roma, 9 apr. (askanews) - È saltato il vertice sull'emergenza sanitaria tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e i governatori dei Laender in programma questo lunedì 12 aprile a Berlino.Le reazioni dei governatori Lo Spiegel lo dice a chiare lettere: il vertice di lunedì è saltato a causa delle "divergenze" tra Merkel e governatori sulle misure da mettere in atto. E mentre fa buon ...