Salerno | svuota i conti correnti della zia disabile | sequestro da 240mila euro

(Di venerdì 9 aprile 2021) E’ stato quantificato in circa 380milal’ammontare complessivo delle somme sottratte alla zia dal 59enne di, abusando del mandato di amministratore di sostegno. Su disposizioneProcuraRepubblica di ValloLucania, i finanzieri dihanno eseguito un decreto dipreventivo d’urgenza finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti dell’amministratore

In meno di 10 anni ha svuotato i conti correnti della zia disabile, sui quali aveva la delega ad operare, con prelievi e bonifici a proprio favore. I finanzieri del Comando provinciale di, su disposizione della Procura di Vallo della Lucania, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo d'urgenza, finalizzato alla confisca per equivalente, di beni per circa 240mila euro ..., 59 anni, di, nipote dell' assistita, tra il 2010 ed il 2018 si sarebbe impadronito, con diversi bonifici eseguiti dal conto corrente della donna, di gran parte dei suoi averi. Le indagini ...L’ uomo, M. F. , 59 anni, di Salerno, nipote dell’ assistita, tra il 2010 ed il 2018 si sarebbe impadronito dei suoi averi. E lo ha fatto con diversi bonifici eseguiti dal conto corrente della donna.Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia presentata dai nipoti della signora che, poco dopo la sua morte, hanno appreso che l'eredità lasciata era pressoché null ...