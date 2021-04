Salerno, svuota conti correnti della zia disabile: rubati 240mila euro (Di venerdì 9 aprile 2021) Per circa dieci anni si sarebbe appropriato, con diversi bonifici eseguiti dal conto corrente della zia diversamente abile, di gran parte dei suoi averi. E così, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, i finanzieri di Salerno hanno eseguito un decreto di sequestro e confisca nei confronti del nipote-amministratore di sostegno. Salerno, svuota L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 9 aprile 2021) Per circa dieci anni si sarebbe appropriato, con diversi bonifici eseguiti dal conto correntezia diversamente abile, di gran parte dei suoi averi. E così, su disposizioneProcuraRepubblica di ValloLucania, i finanzieri dihanno eseguito un decreto di sequestro e confisca nei confronti del nipote-amministratore di sostegno.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

