Saint-Etienne | Abi sorpreso a giocare a calcetto Attaccante sanzionato

(Di venerdì 9 aprile 2021) Charles Abi,20enne del, è statouna partita ditra amici, in barba alle restrizioni e ai protocolli sanitari in vigore in Francia, visto che il giocatore non poteva lasciare il ritiro della squadra. Claude Puel, tecnico del Sant’, ha annunciato che il giocatore sarà multato e non prenderà parte alla sfida contro il Bordeaux in campionato. Il tecnico ha dichiarato che è statodal club. Sportivamente ci saranno delle conseguenze e questo episodio fa parte del processo di apprendimento. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

L'ex direttore sportivo di Torino e Roma a TMW: "Ilvoleva 3,5 milioni, ma Cairo non voleva andare oltre i 3,25 e poi lo prese il Napoli" Gianluca Petrachi , ex direttore sportivo di Torino e Roma, ha rilasciato un'intervista a ...Tra i giovani seguiti dal ds Giuntoli ci sono pure Gabrile Gudmundsson del Gronigen e Aimen Moueffek del. Sul mercato in uscita verrebbero sacrificati Koulibaly e Fabian Ruiz. ...Sport Mole prevede Ligue di Domenica 1 scontro tra Saint-Etienne e Bordeaux, comprese le previsioni, notizie di squadra e possibili formazioni. 2500th Ligue 1 gioco di Bordeaux si svolge presso lo Sta ...Mentre come terzino sinistro stavo per prendere Faouzi Ghoulam. Ma non arrivò, chiaramente. E non lo fece per 250mila euro. Prima che lo prendesse il Napoli, il Saint-Etienne chiedeva 3 milioni e ...