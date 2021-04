Sacchi: contro la Juve, Napoli dalla manovra incerta e con poca personalità (Di venerdì 9 aprile 2021) Alla Gazzetta Arrigo Sacchi affida il commento del mercoledì di campionato, con i due recuperi. Ovviamente scrive di Juventus-Napoli. Il primo tempo ha visto i bianconeri meritatamente in vantaggio. (…) Hanno mostrato un miglioramento nello spirito di squadra e nella determinazione. Inoltre si è notata più fluidità di manovra rispetto al solito: la squadra è stata più ordinata e organizzata. Dedica poche righe anche al Napoli. Nella ripresa il Napoli ha preso più iniziativa, ma con una fluidità di manovra incerta e senza sostenerla con sufficiente personalità. Il gol di Dybala ha aggiunto nobiltà all’incontro. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 aprile 2021) Alla Gazzetta Arrigoaffida il commento del mercoledì di campionato, con i due recuperi. Ovviamente scrive dintus-. Il primo tempo ha visto i bianconeri meritatamente in vantaggio. (…) Hanno mostrato un miglioramento nello spirito di squadra e nella determinazione. Inoltre si è notata più fluidità dirispetto al solito: la squadra è stata più ordinata e organizzata. Dedica poche righe anche al. Nella ripresa ilha preso più iniziativa, ma con una fluidità die senza sostenerla con sufficiente. Il gol di Dybala ha aggiunto nobiltà all’in. L'articolo ilsta.

Advertising

napolista : Sacchi: contro la Juve, Napoli dalla manovra incerta e con poca personalità Sulla Gazzetta: il primo tempo ha vist… - zarcozilesi : @TizianoMulier10 ..2/ chiudono bene, e le contromosse contro le grandi sono messe in atto in poco tempo) pareggiare… - DanieleMeloni80 : @InterCrisi @pisto_gol Pensa se la Tripletta l'avesse fatta il Milan di Sacchi: giù di dvd ecc. Qui si dice che ha… - VSan69 : @Aldito11 Mio modesto parere : Difese inguardabili, goal (a parte un paio) dovuti ad errori gravi. In Europa in que… - cn1926it : ESCLUSIVA – #DeNapoli: “Contro la #Juve bisognerà scendere in campo per vincere!” -