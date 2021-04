Ruba superalcolici e ferisce il responsabile del supermercato | 40enne denunciato

(Di venerdì 9 aprile 2021) Ci hanno messo poche ora i carabinieri di Zogno a identificare, rintracciare e poi denunciare l’uomo che mercoledì 7 aprile si è resodi una rapina in un centro commerciale di Almè. Il malvivente, unitaliano senza fissa dimora, hato alcune bottiglie die, una volta scoperto, è riuscito a scappare dopo ave ferito (in maniera lieve) ildel negozio, che aveva provato a fermarlo. Per compiere la fuga è stato decisivo l’intervento della fidanzata, che attendeva l’uomo nei paraggi dele che gli ha consegnato dei nuovi indumenti per non dare nell’occhio. Subito sul posto, i militari di Zogno hanno iniziato la caccia all’uomo che, attraverso le immagini registrate dalla videosorveglianza e alla testimonianza di alcune persone ...

