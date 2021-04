Royal Family: morto il Principe Filippo, marito della Regina (Di venerdì 9 aprile 2021) Dramma nella Royal Family: morto il Principe Filippo di Edimburgo, marito della Regina Elisabetta II, aveva 99 anni. Il Principe Filippo, marito della Regina Elisabetta II e consorte più longevo di qualsiasi monarca britannico, è morto all’età di 99 anni. Filippo di Edimburgo ha trascorso 65 anni a sostegno e al fianco della Regina, ritirandosi dal suo ruolo pubblico nel 2017 e rimanendo in gran parte fuori dalla vita pubblica da allora. Nei suoi anni di attività, ha contribuito a stabilire un nuovo corso per la monarchia sotto una giovane Regina, sostenendo la stessa ... Leggi su ck12 (Di venerdì 9 aprile 2021) Dramma nellaildi Edimburgo,Elisabetta II, aveva 99 anni. IlElisabetta II e consorte più longevo di qualsiasi monarca britannico, èall’età di 99 anni.di Edimburgo ha trascorso 65 anni a sostegno e al fianco, ritirandosi dal suo ruolo pubblico nel 2017 e rimanendo in gran parte fuori dalla vita pubblica da allora. Nei suoi anni di attività, ha contribuito a stabilire un nuovo corso per la monarchia sotto una giovane, sostenendo la stessa ...

namelessniic : è morto il Principe Filippo raga la royal family originale inizia a perdere pezzi :( - AloneOnTheRopee : Adesso per favore non le lacrime strappastorie sulla Royal Family che mi faccio saltare in aria - MartiShrimps : Ragazzi io non ci posso credere, non può andarsene il mio preferito della Royal Family... A me piange il cuore per Filippo ???? - s_tef : Non ero pronta ad affrontare un lutto nella royal family ???? - Veronica__3 : RT @dierema82: Ciao Filippo. -