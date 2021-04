Royal Family, morto il Principe Filippo: aveva 99 anni (Di venerdì 9 aprile 2021) A 99 anni si è spento il Principe Filippo: il triste annuncio della Royal Family è arrivato a pochi mesi dal suo centesimo compleanno It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. His Royal Highness passed L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) A 99si è spento il: il triste annuncio dellaè arrivato a pochi mesi dal suo centesimo compleanno It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, HisHighness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. HisHighness passed L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

EmanuelaBaron55 : @big_chiara Non lo soooo?? che comunque non stava bene lo sapevo, ma così non me l’aspettavo?? era il mio membro dell… - bragherissima : oggi quando la royal family ha capito di non essere immortale: - anglicankata : @FilipFiksi Hahahahahahahaha trebase nekoja nova stranica za betting na royal family da napravime ?? - Ri_Ghetto : RT @Novella_2000: È morto il Principe Filippo: l’annuncio ufficiale della Royal Family - PicturesqueAnna : La morte del Principe Filippo sancisce la fine dell’unica certezza rimasta: l’immortalità della Royal Family -