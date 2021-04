Rosanna Bonelli | io | la Diavola | unica donna fantino al Palio di Siena in tutto il ' 900

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rosanna Bonelli

CavalloMagazine

Sin da bambina aveva un sogno nel cassetto: quello di poter disputare il Palio di Siena in sella a un destriero. E a volte i desideri si avverano, tanto che non soloriesce a gareggiare negli anni '50 del '900, ma in quel secolo agguanta anche un altro record: l unica amazzone a correre in Piazza del Campo in tutto il 1900. E in parte, questo, lo ...Siena, 8 aprile 2021 - A guardarla negli occhi adesso, questa distinta signora di 87 anni, non diresti certo che è un'assassina. Eppure, detta Diavola per i senesi è una degli 'assassini', cioè i fantini che hanno corso il Palio di Siena . Unica donna dello scorso secolo (e per il momento anche di questo) a inforcare ...Sin da bambina aveva un sogno nel cassetto: quello di poter disputare il Palio di Siena in sella a un destriero. E a volte i desideri si avverano, tanto che ...E a volte i desideri si avverano, tanto che non solo Rosanna Bonelli riesce a gareggiare negli anni ’50 del ‘900, ma in quel secolo agguanta anche un altro record: l’unica amazzone a correre in Piazza ...