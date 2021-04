Rosalinda Cannavò: le critiche dai fan per l’uso di prodotti dimagranti (Di venerdì 9 aprile 2021) Rosalinda Cannavò criticata per l’uso di prodotti dietetici: l'ex gieffina si difende sostenendo di essersi informata su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 9 aprile 2021)criticata perdidietetici: l'ex gieffina si difende sostenendo di essersi informata su Notizie.it.

trash_italiano : Rosalinda Cannavò, dopo il racconto sulla sua anoressia, sponsorizza challenge dimagranti in cui bisogna sostituire… - sonoestanca2 : ROSALINDA CANNAVÒ CALPESTAMI FAI DI ME CIÒ CHE VUOI PASSESCA #rosmello #rosalinda #RosalindaCannavo - nculabbui : RT @Whiteyeice: GIRLS (tranne Rosalinda Cannavò) WANT DAYANE MELLO - nevbthesame : RT @Whiteyeice: GIRLS (tranne Rosalinda Cannavò) WANT DAYANE MELLO - Whiteyeice : GIRLS (tranne Rosalinda Cannavò) WANT DAYANE MELLO -

Rosalinda Cannavò nei guai: pubblicizza prodotti dimagranti e il web la insulta Rosalinda Cannavò è entrata nella casa del GF Vip non nascondendo un passato fatto di abusi e di problemi alimentari. Durante la sua permanenza al reality, l'ex gieffina ha più volte raccontato com'...

replica alle critiche sull'anoressia: "Ho tutti i diritti di mettermi in forma", sul proprio profilo Instagram, si è lasciata andare ad uno sfogo ampio nel quale ...è entrata nella casa del GF Vip non nascondendo un passato fatto di abusi e di problemi alimentari. Durante la sua permanenza al reality, l'ex gieffina ha più volte raccontato com'...