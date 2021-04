Romero avvisa la Juventus | “In Coppa Italia mia prima finale e voglio vincerla Sogno…”

(Di venerdì 9 aprile 2021) Con l'Atalanta ha fatto il salto di qualità. Cristiansi prepara aldi stagione che vedrà la Dea impegnata nella corsa ad un posto Champions e soprattutto nella finalissima dicontro la. In un'intervista al Corriere dello Sport il difensore ha commentato questo tour de forcecon grande ambizione e speranza.a 360°caption id="attachment 1118811" align="alignnone" width="870"(getty images)/caption"Dobbiamo pensare solo ai nostri risultati. Affronteremo tre partite importanti che possono avvicinarsi all'obiettivo", ha dettoin relazione alla battaglia per i posti Champions. Stiamo attraversando un bel momento, ma il traguardo è ancora lontano. Per arrivare in Champions ...

