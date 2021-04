Rome ePrix: torna la Formula 3 all’Eur. Ecco come cambia la mobilità e l’accesso all’Hub vaccinale ‘La Nuvola’ (Di venerdì 9 aprile 2021) C’è grande attesa nella Capitale dove, nel week-end (domani e domenica), torna la ABB FIA Formula E World Championship, evento sportivo di rilievo internazionale, con la terza gara (domani alle ore 16), e la quarta gara (domenica alle ore 13) della VII stagione del campionato mondiale 2020/2021. come ormai noto, il tracciato del circuito automobilistico è stato disegnato sulle strade dell’Eur. l’accesso pedonale e carrabile all’Hub vaccinae ‘La Nuvola’ sarà sempre garantito anche nei giorni di chiusura al traffico di via C. Colombo. A causa delle disposizioni governative in merito all’emergenza COVID-19 l’evento sportivo si terrà a ‘porte chiuse’, e quindi in assenza di pubblico. La due giorni dell’evento sarà trasmessa in diretta su Italia 1 e SKY Sport 1. Vediamo il piano di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 aprile 2021) C’è grande attesa nella Capitale dove, nel week-end (domani e domenica),la ABB FIAE World Championship, evento sportivo di rilievo internazionale, con la terza gara (domani alle ore 16), e la quarta gara (domenica alle ore 13) della VII stagione del campionato mondiale 2020/2021.ormai noto, il tracciato del circuito automobilistico è stato disegnato sulle strade dell’Eur.pedonale e carrabilevaccinae ‘Lasarà sempre garantito anche nei giorni di chiusura al traffico di via C. Colombo. A causa delle disposizioni governative in merito all’emergenza COVID-19 l’evento sportivo si terrà a ‘porte chiuse’, e quindi in assenza di pubblico. La due giorni dell’evento sarà trasmessa in diretta su Italia 1 e SKY Sport 1. Vediamo il piano di ...

