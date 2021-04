Roma, si rifiuta di servire da bere dopo le 18: gli incendiano il bar (Di venerdì 9 aprile 2021) Per non violare il divieto di asporto dopo le ore 18.00 il titolare di un bar si rifiuta di servire da bere: due pregiudicati gli incendiano il locale (Getty Images)Per rispettare scrupolosamente la normativa anti-contagio da Covid, il divieto di asporto dopo le 18.00 per i bar, si è rifiutato di servire da bere a due avventori che per tutta risposta gli hanno dato alle fiamme il locale: l’increscioso episodio si è verificato nel centro di Colleferro, comune alle porte di Roma. Due uomini, di 35 e 45 anni, entrambi con precedenti, sono così stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Colleferro, intervenuti insieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile, dopo aver constatato che la parte anteriore ... Leggi su ck12 (Di venerdì 9 aprile 2021) Per non violare il divieto di asportole ore 18.00 il titolare di un bar sidida: due pregiudicati gliil locale (Getty Images)Per rispettare scrupolosamente la normativa anti-contagio da Covid, il divieto di asportole 18.00 per i bar, si èto didaa due avventori che per tutta risposta gli hanno dato alle fiamme il locale: l’increscioso episodio si è verificato nel centro di Colleferro, comune alle porte di. Due uomini, di 35 e 45 anni, entrambi con precedenti, sono così stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Colleferro, intervenuti insieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile,aver constatato che la parte anteriore ...

