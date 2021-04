Roma, niente Europeo per Zaniolo. Il papà: “Era distrutto” | News (Di venerdì 9 aprile 2021) Igor Zaniolo, padre di Nicolò, giocatore della Roma, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco cosa ha detto Leggi su pianetamilan (Di venerdì 9 aprile 2021) Igor, padre di Nicolò, giocatore della, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco cosa ha detto

Advertising

TgLa7 : Niente #lavoro da oltre un anno e i #ristori/#sostegni sono insufficienti - fgr62 : RT @Morbilla_: Una mia amica ha appena avuto una proposta lavorativa da Edimburgo e le hanno detto non fa niente dottoressa può lavorare da… - JBP_OfficialTW : RT @emme1963: a Roma lato sponda giallorossa passano gli anni ma non abbiamo imparato niente, festeggiare una vittoria è sacrosanto ma fare… - mmorphine_ : RT @Morbilla_: Una mia amica ha appena avuto una proposta lavorativa da Edimburgo e le hanno detto non fa niente dottoressa può lavorare da… - m4gny : RT @Morbilla_: Una mia amica ha appena avuto una proposta lavorativa da Edimburgo e le hanno detto non fa niente dottoressa può lavorare da… -