Roma | nel mirino il capo scouting del Benfica Pedro Ferreira

(Di venerdì 9 aprile 2021) Laè al centro dell’attenzione anche sui giornali portoghesi, ma nulla a che vedere con l’impresa dei giallorossi, che nella serata di giovedì hanno conquistato una bella vittoria sul campo della Johan Cruijff Arena in Europa League contro l’Ajax di Amsterdam. Secondo il quotidiano A Bola, il club giallorosso punta per il futuro su, attualedeldi Lisbona, che il ds Thiago Pinto ammira moltissimo. Il dirigente lusitano, sempre secondo quanto riportato dal giornale, lo starebbe corteggiando per convincerlo a trasferirsi nella Capitale. Per la società giallorossa si tratterebbe di un vero e proprio salto nel futuro, arricchendo anche la “migrazione” portoghese a. SportFace.