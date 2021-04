Roma, l’ex De Rossi ricoverato allo Spallanzani per le complicazioni del Covid (Di venerdì 9 aprile 2021) l’ex centrocampista della Roma Daniele De Rossi è stato ricoverato allo Spallanzani a causa delle complicazioni per Covid. Il classe 1983 è attualmente nello taff della Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini ed era risultato positivo al Coronavirus la scorsa settimana insieme ad altri tre membri dello staff azzurro. Secondo quanto riportato anche dall’Adnkronos De Rossi avrebbe contratto una polmonite ma le sue condizioni sarebbero buone. I sanitari hanno deciso per il ricovero in ospedale e la situazione verrà monitorata nelle pRossime ore. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 9 aprile 2021)centrocampista dellaDaniele Deè statoa causa delleper. Il classe 1983 è attualmente nello taff della Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini ed era risultato positivo al Coronavirus la scorsa settimana insieme ad altri tre membri dello staff azzurro. Secondo quanto riportato anche dall’Adnkronos Deavrebbe contratto una polmonite ma le sue condizioni sarebbero buone. I sanitari hanno deciso per il ricovero in ospedale e la situazione verrà monitorata nelle pme ore. L'articolo CalcioWeb.

