Roma | il gol di Ibanez scatena i tifosi | ' Come Falcao e Di Bartolomei'

(Di venerdì 9 aprile 2021)- Il gol dihato un urlo liberatorio tra inisti che ieri hanno potuto esultare per il 2 a 1 all'Ajax negli ultimi minuti del match. Un gol che in trasferta vale doppio, ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma gol

- Ildi Ibanez ha scatenato un urlo liberatorio tra i tifosi romanisti che ieri hanno potuto esultare per il 2 a 1 all'Ajax negli ultimi minuti del match. Unche in trasferta vale doppio, ...... ci sono cinque squadre in 5 punti; più la. Non sarà facile, uno di quei tre posti però lo ... Speriamo che domenica non faccia' . Tra gli assenti, invece, ci sarà Cesare Prandelli, che ha ...Invece il rigore parato da Pau Lopez e i gol di Pellegrini e Ibanez hanno permesso alla Roma di fare un deciso passo avanti verso la semifinale. Nel frattempo Tiago Pinto e la società sono sempre al ...Sotto lo sguardo attento di Gian Piero Gasperini Cristian Romero ha fatto il salto di qualità. Criticato per essere troppo 'aggressivo' ai tempi del ...