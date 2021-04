**Roma: Fioroni, ‘test per nuovo centrosinistra, primarie? Meglio vincere elezioni vere’** (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “Enrico ha l’attitudine, la capacità e gli strumenti per porter compiere le scelte giuste con il metodo corretto: Meglio un giorno di più che scelte frettolose e di esclusiva continuità”. Beppe Fioroni non mette fretta al neosegretario Pd Enrico Letta alle prese con il dossier amministrative e il delicato capitolo Roma. “L’unica cosa che mi auguro -aggiunge parlando con l’Adnkronos- è che Roma merita l’imepgno del segretario e della segreteria nazionale, sono certo che non mancherà”. Anche perché, sottolinea Fioroni, “le elezioni amministrative sono tutte importanti per il Pd ma è fuori discussione che quella a Roma, capitale d’Italia, rappresenta un punto determinante per la costruzione di una nuova coalizione vincente di centrosinistra. E’ indubbio che le scelte per il ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “Enrico ha l’attitudine, la capacità e gli strumenti per porter compiere le scelte giuste con il metodo corretto:un giorno di più che scelte frettolose e di esclusiva continuità”. Beppenon mette fretta al neosegretario Pd Enrico Letta alle prese con il dossier amministrative e il delicato capitolo Roma. “L’unica cosa che mi auguro -aggiunge parlando con l’Adnkronos- è che Roma merita l’imepgno del segretario e della segreteria nazionale, sono certo che non mancherà”. Anche perché, sottolinea, “leamministrative sono tutte importanti per il Pd ma è fuori discussione che quella a Roma, capitale d’Italia, rappresenta un punto determinante per la costruzione di una nuova coalizione vincente di. E’ indubbio che le scelte per il ...

Advertising

TV7Benevento : **Roma: Fioroni, 'test per nuovo centrosinistra, primarie? Meglio vincere elezioni vere'** (2)... - TV7Benevento : **Roma: Fioroni, 'test per nuovo centrosinistra, primarie? Meglio vincere elezioni vere'**... - ArezzoInAzione : RT @CasatiSilvano: Tinagli, vicesegretaria PD Gori Fioroni Castagnetti Prestipino Tanti militanti PD Tanti Romani hanno in comune il loro s… - 61Lilli : RT @CasatiSilvano: Tinagli, vicesegretaria PD Gori Fioroni Castagnetti Prestipino Tanti militanti PD Tanti Romani hanno in comune il loro s… - SpawnFmSilvana : RT @CasatiSilvano: Tinagli, vicesegretaria PD Gori Fioroni Castagnetti Prestipino Tanti militanti PD Tanti Romani hanno in comune il loro s… -

Ultime Notizie dalla rete : **Roma Fioroni Incontro a Perugia con il ministro Giorgetti sulle aree di crisi La presidente Donatella Tesei e gli assessori Paola Agabiti e Michele Fioroni hanno incontrato ieri a Roma il ministro Giancarlo Giorgetti. 'Un'occasione per condividere la nostra visione per la ripartenza dell'Umbria - scrive in un post l'assessore Michele Fioroni - . ...

I casi del caso Moro ...2014 e il 2017 da Giuseppe Fioroni, dove tornò come un fantasma ad essere evocata la figura di Senzani e furono elaborate ipotesi, tesi e quant'altro finite anch'esse all'esame della Procura di Roma. ...

Roma: Fioroni, 'test per nuovo centrosinistra, primarie? Meglio vincere elezioni vere' La Sicilia Arte Moderna e Contemporanea in vendita da Casa d’Aste Babuino Roma Una presenza importante è quella dei protagonisti della scuola di Piazza del Popolo: Schifano, Festa, Mambor, Angeli, tra cui risalta anche l’imponente figura femminile di Giosetta Fioroni. Lotto ...

Incontro a Perugia con il ministro Giorgetti sulle aree di crisi Incontro a Perugia con il ministro Giorgetti sulle aree di crisi. Al centro dell'incontro il tema delle aree di ...

La presidente Donatella Tesei e gli assessori Paola Agabiti e Michelehanno incontrato ieri ail ministro Giancarlo Giorgetti. 'Un'occasione per condividere la nostra visione per la ripartenza dell'Umbria - scrive in un post l'assessore Michele- . ......2014 e il 2017 da Giuseppe, dove tornò come un fantasma ad essere evocata la figura di Senzani e furono elaborate ipotesi, tesi e quant'altro finite anch'esse all'esame della Procura di. ...Roma Una presenza importante è quella dei protagonisti della scuola di Piazza del Popolo: Schifano, Festa, Mambor, Angeli, tra cui risalta anche l’imponente figura femminile di Giosetta Fioroni. Lotto ...Incontro a Perugia con il ministro Giorgetti sulle aree di crisi. Al centro dell'incontro il tema delle aree di ...