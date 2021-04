Roma choc, degrado a due passi da San Pietro: un uomo nudo fa i bisogni in mezzo alla strada (Di venerdì 9 aprile 2021) degrado senza fine. A Roma, a pochi metri da Piazza San Pietro, in una traversa di Via della Conciliazione ci si può trovare davanti a scene di questo tipo. Un uomo praticante nudo, che 'espleta' i ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 aprile 2021)senza fine. A, a pochi metri da Piazza San, in una traversa di Via della Conciliazione ci si può trovare davanti a scene di questo tipo. Unpraticante, che 'espleta' i ...

zazoomblog : Roma choc degrado a due passi da San Pietro: un uomo nudo fa i propri bisogni in mezzo alla strada - #degrado… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma choc, degrado a due passi da San Pietro: un uomo nudo fa i propri bisogni in mezzo alla strada - VIDEO - RobertoZucchi11 : RT @leggoit: Roma choc, degrado a due passi da San Pietro: un uomo nudo fa i propri bisogni in mezzo alla strada - VIDEO - EvolaBenedetta : Roma choc, degrado a due passi da San Pietro: un uomo nudo fa i propri bisogni in mezzo alla strada - leggoit : Roma choc, degrado a due passi da San Pietro: un uomo nudo fa i propri bisogni in mezzo alla strada - VIDEO -