Roma-Bologna, Fonseca in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di venerdì 9 aprile 2021) La Roma, reduce dalla vittoria con l’Ajax in Europa League, si prepara ad affrontare il Bologna nel match valevole per il trentesimo turno del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di sabato 10 aprile alle ore 14:0 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso in diretta su Roma TV e sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 9 aprile 2021) La, reduce dalla vittoria con l’Ajax in Europa League, si prepara ad affrontare ilnel match valevole per il trentesimo turno del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico giallorosso Pauloalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di sabato 10 aprile alle ore 14:0 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso in diretta suTV e sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

Advertising

pisto_gol : Punti raccolti nelle ultime 16gg: Inter 41 Atalanta 36 Juventus 35 Napoli 32 Lazio 31 Milan 29 Roma 27 GENOA 25 H… - zazoomblog : Probabili formazioni Roma - Bologna: aggiornamenti - #Probabili #formazioni #Bologna: - Fantacalciok : Roma – Bologna: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Roma – Bologna: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - sportli26181512 : Serie A, Roma-Bologna: per Fonseca vietato sbagliare, un altro scherzo di Mihajlovic vale 4,60: La vittoria in Euro… -