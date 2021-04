Roma, bambina rifiutata dall’asilo perché cieca (Di venerdì 9 aprile 2021) Una bambina è stata esclusa dalla graduatoria per l’iscrizione alla scuola d’infanzia in quanto cieca. La Dirigente scolastica: “Fuori dal nostro bacino d’utenza” (Getty Images)“Mia figlia è stata esclusa dalla graduatoria della scuola perché è cieca“: è la denuncia di Stella, mamma di Livia, una bambina di 3 anni non vedente che il prossimo settembre incomincerà a frequentare l’asilo. Come per tutti i suoi coetanei, i suoi i genitori hanno presentato la domanda d’iscrizione alla Scuola per l’infanzia “Parboni” di viale Trastevere, a Roma, che l’Asp per i non vedenti “Sant’Alessio” ha giudicato idonea ad accogliere la piccola in quanto provvista di giochi sensoriali e delle tavole Braille e per il fatto che le insegnanti hanno già insegnato a bambini ipovedenti. LEGGI ... Leggi su ck12 (Di venerdì 9 aprile 2021) Unaè stata esclusa dalla graduatoria per l’iscrizione alla scuola d’infanzia in quanto. La Dirigente scolastica: “Fuori dal nostro bacino d’utenza” (Getty Images)“Mia figlia è stata esclusa dalla graduatoria della scuola“: è la denuncia di Stella, mamma di Livia, unadi 3 anni non vedente che il prossimo settembre incomincerà a frequentare l’asilo. Come per tutti i suoi coetanei, i suoi i genitori hanno presentato la domanda d’iscrizione alla Scuola per l’infanzia “Parboni” di viale Trastevere, a, che l’Asp per i non vedenti “Sant’Alessio” ha giudicato idonea ad accogliere la piccola in quanto provvista di giochi sensoriali e delle tavole Braille e per il fatto che le insegnanti hanno già insegnato a bambini ipovedenti. LEGGI ...

Advertising

ssimon1900 : @kamarmanyani A te serve proprio un tutore bambina. Non sai manco cosa sia Roma. Ripeto, vai a studiare. Stai facen… - DanEss17 : RT @pnninpiazza: Alessandro Bellantoni, padre di una ragazza disabile, fa il tassista a Roma e sarà in piazza il 22 maggio. Nel 2020 con i… - YONGH00NEY : mi sarei già trasferita a Roma e invece sono ancora bloccata in un ambiente che si mangia la mia salute mentale sin… - kyotohar : @itsthetrauma4me nel 2006 tipo scomparve una bambina inglese in portogallo mentre era in vacanza con la famiglia e… - siesto_dino : RT @TgrRai: Si barrica in casa e minaccia di uccidere i due figli, una bambina di 2 mesi e un bimbo di 2 anni: arrestato 43enne già ai domi… -