Ritiro rifiuti positivi al covid | Asia aggiorna il vademecum

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCon riferimento al servizio di raccolta deiprovenienti da abitazioni dove risiedono persone risultate positive al tampone o collocate in quarantena obbligatoria per contagio da, l’comunica di averto il relativo. In tal senso si ricorda che il servizio viene attivato solo su richiesta del Comune di Benevento che trasmette all’Azienda gli elementi necessari e che in assenza non può essere messo in atto, neanche su domanda dell’interessato. L’azienda ricorda, altresì, che i soggettialo in isolamento o in quarantena obbligatoria devono seguire determinate regole nel conferimento: è interrotta la raccolta differenziata; tutti idomestici, ...