Ripert preparatore atletico Lazio | «Così il Covid ha stravolto tutto»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 9 aprile 2021) Intervenuto sulle frequenze diStyle Radio, ilFabiosi è soffermato sulla tenuta fisica dei giocatori Ildella, Fabio, ha rilasciato un’intervista ai microfoni diStyle Radio, focalizzandosi sulla condizione fisica dei calciatori e sui metodi attuati per ottimizzarla in vista del finale di stagione. DIFFICOLTÀ NELLA PREPARAZIONE – «C’è stato poco tempo tra la fine della scorsa stagione e quella attuale, abbiamo dovuto modificare il tipo di preparazione avendo solo due settimane di recupero. Abbiamo notato che i ragazzi dal punto di vista aerobico e della forza non avevano perso di intensità. Adesso l’importante è fare un lavoro individuale, in base a chi gioca ...