Rio Tommasino ci parla del suo nuovo brano “Sabato Notte”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 9 aprile 2021) “Questa canzone alla fine non è altro che lo sguardo che davi al cielo mentre stava per albeggiare, esattamente un attimo prima di entrare nel portone” Dal 2 aprile è disponibile in rotazione radiofonica “” (ADB Mediazioni), ildi Riogià presente su tutte le piattaforme di streaming. “Comincio con una birra e poi finisco a fare a botte”: in questosingolo, Rioracconta un suo personale “” che, nonostante un inizio d’impatto, viene descritto in maniera acritica, senza filtri e senza la pretesa di voler sembrare trasgressivo, ma che vuole far immedesimare un qualsiasi ventenne che si approcci ale abbia vissuto una storia come quella cantata ...