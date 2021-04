Rinnovo Quagliarella: continua la trattativa. Il punto della situazione (Di venerdì 9 aprile 2021) La Sampdoria è in trattativa con Fabio Quagliarella per il Rinnovo del contratto: una telenovela lunga ed estenuante. Il punto «Gli ho detto che fin quando ci sarò, ci sarà anche lui alla Sampdoria. Si tratta di un ragazzo fantastico, magari se mi facesse uno sconto sul Rinnovo». Con queste parole Massimo Ferrero ha annunciato a metà il Rinnovo di contratto di Fabio Quagliarella, che andrà in scadenza al termine della stagione. A meno che il presidente non venda la Sampdoria nel giro di poche settimane (difficile, ma secondo alcuni sarebbe così…), l’attaccante classe ’83 resterà per un altro anno tra le file blucerchiate. La firma arriverà. Con o senza Claudio Ranieri in panchina. Il traguardo salvezza è ormai a un passo ed è giusto riconoscere a ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) La Sampdoria è incon Fabioper ildel contratto: una telenovela lunga ed estenuante. Il«Gli ho detto che fin quando ci sarò, ci sarà anche lui alla Sampdoria. Si tratta di un ragazzo fantastico, magari se mi facesse uno sconto sul». Con queste parole Massimo Ferrero ha annunciato a metà ildi contratto di Fabio, che andrà in scadenza al terminestagione. A meno che il presidente non venda la Sampdoria nel giro di poche settimane (difficile, ma secondo alcuni sarebbe così…), l’attaccante classe ’83 resterà per un altro anno tra le file blucerchiate. La firma arriverà. Con o senza Claudio Ranieri in panchina. Il traguardo salvezza è ormai a un passo ed è giusto riconoscere a ...

