Rinnovo Dragusin: ufficiale la firma fino al 2025. Il comunicato (Di venerdì 9 aprile 2021) Rinnovo Dragusin, è ufficiale: firma fino al 2025 con la Juventus. Il giovanissimo difensore prolunga la propria esperienza Ora è anche ufficiale, Radu Dragusin ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus fino al 2025. Questo il comunicato del club bianconero: «Un’avventura iniziata nell’estate del 2018. Radu Dragusin, classe 2002, aveva soltanto sedici anni quando la Juve lo inserì nel suo vivaio. Una stagione e subito il salto di categoria: dall’Under 17 alla Primavera di Mister Zauli. Poi il salto definitivo in Under 23 nel mondo dei professionisti, dove ha ritrovato proprio Mister Zauli, prima del passo più grande della sua carriera: l’esordio in Prima Squadra. Oggi Radu ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 aprile 2021), èalcon la Juventus. Il giovanissimo difensore prolunga la propria esperienza Ora è anche, Raduha rinnovato il proprio contratto con la Juventusal. Questo ildel club bianconero: «Un’avventura iniziata nell’estate del 2018. Radu, classe 2002, aveva soltanto sedici anni quando la Juve lo inserì nel suo vivaio. Una stagione e subito il salto di categoria: dall’Under 17 alla Primavera di Mister Zauli. Poi il salto definitivo in Under 23 nel mondo dei professionisti, dove ha ritrovato proprio Mister Zauli, prima del passo più grande della sua carriera: l’esordio in Prima Squadra. Oggi Radu ...

JuventusTV : Le emozioni di #Dragusin dopo il rinnovo del contratto: «Non vedevo l’ora» ??? Intervista on demand qui ??… - DiMarzio : #Juventus | Ufficiale il rinnovo di #Dragusin - DragonManuel10 : RT @JuventusTV: Le emozioni di #Dragusin dopo il rinnovo del contratto: «Non vedevo l’ora» ??? Intervista on demand qui ?? - Juventus__38 : RT @JuventusTV: Le emozioni di #Dragusin dopo il rinnovo del contratto: «Non vedevo l’ora» ??? Intervista on demand qui ?? - Fprime86 : RT @JuventusTV: Le emozioni di #Dragusin dopo il rinnovo del contratto: «Non vedevo l’ora» ??? Intervista on demand qui ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Dragusin Calciomercato Juventus, UFFICIALE: rinnova un bianconero La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Dragusin: confermate le anticipazioni di Calciomercato.it sul giovane difensore Dragusin resta alla Juventus: come anticipato da Calciomercato.it, è arrivata la firma sul rinnovo di ...

Calciomercato Juventus, è fatta per il rinnovo: trovato l'accordo Calciomercato Juventus, il giovane rinnoverà con i bianconeri: ormai non ci sono più dubbi sul buon esito del prolungamento Calciomercato Juventus Dragusin / Nelle ultime campagne acquisti la Juventus ha avviato una politica dirigenziale piuttosto chiara, che alla lunga potrebbe dare i suoi frutti: il tentativo del club bianconero è quello di ...

Juventus, rinnovo Dragusin a un passo: le ultime Calcio News 24 Dragusin, è rinnovo! Oggi Radu Dragusin mette la firma su un futuro ancora a tinte bianconere, rinnovando il suo contratto fino al 30 giugno 2025. Potenza, affidabilità e grande personalità sono tre caratteristiche che ...

Juventus, ufficiale il rinnovo di Dragusin fino al 2025 La Juventus annuncia il rinnovo di Radu Dragusin. E’ il sito ufficiale a rendere noto che il difensore, classe 2002, non andrà via a parametro zero. Il club di Torino blinda, infatti, Dragusin fino al ...

