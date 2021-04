Rigenerazione urbana, Salerno può richiedere contributo 20 milioni (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Il Comune di Salerno può richiedere 20 milioni per la realizzazione di interventi di Rigenerazione urbana. Lo rende noto FederCepi Costruzioni. Si legge: “Parte la macchina della Rigenerazione urbana nei Comuni con più di 15mila abitanti, in quelli capoluogo di provincia e nelle Città Metropolitane. Fino al 4 giugno 2021 si potranno presentare le richieste di contributo per la realizzazione e la progettazione esecutiva degli interventi. Il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito il decreto con le modalità di presentazione delle domande. In ballo ci sono complessivamente 8,5 miliardi di euro che dal 2021 al 2034 finanzieranno la manutenzione e il riuso di aree ed edifici pubblici, la ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Il Comune dipuò20per la realizzazione di interventi di. Lo rende noto FederCepi Costruzioni. Si legge: “Parte la macchina dellanei Comuni con più di 15mila abitanti, in quelli capoluogo di provincia e nelle Città Metropolitane. Fino al 4 giugno 2021 si potranno presentare le richieste diper la realizzazione e la progettazione esecutiva degli interventi. Il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito il decreto con le modalità di presentazione delle domande. In ballo ci sono complessivamente 8,5 miliardi di euro che dal 2021 al 2034 finanzieranno la manutenzione e il riuso di aree ed edifici pubblici, la ...

Ultime Notizie dalla rete : Rigenerazione urbana Dissequestrata Piazza Bilotti a Cosenza, Occhiuto: "Restituita ai cittadini" "Con la realizzazione di Piazza Bilotti " ha detto ancora " abbiamo portato a compimento un'opera di rigenerazione urbana che ha trasformato un improponibile slargo pieno di lamiere, con le ...

Reggio Calabria: gli Ordini Professionali degli Architetti e degli Ingegneri propongono un centro fieristico e congressuale per rilanciare ... ... che potrebbe essere realizzato nell'area dell'ex Fiera Agrumaria di Pentimele, consentirà, tra le altre cose, un importante processo di rigenerazione urbana ed edilizia dell'intero territorio a nord ...

A Milano ci sono stati 5700 morti per Coronavirus Lo ha detto ieri il sindaco Beppe Sala intervenendo nel meeting Ernst & Young summit infrastrutture, incentrato sul tema "Rigenerazione urbana e nuovi modelli dell'abitare. Milano ha perso 12mila ...

