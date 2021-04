Rifiuti, de Magistris: “Aiutare Roma? Si valuta ma c’è prima Napoli” (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti”Abbiamo ricevuto da Ama Roma e dalla Regione Lazio la richiesta di aiuto da parte della Città metropolitana di Napoli per la grave situazione di criticità e di potenziale emergenza in particolare nella città di Roma”. Il sindaco della Città metropolitana di Napoli, Luigi de Magistris, interpellato dall’ANSA, conferma la notizia secondo cui Ama Roma e Regione Lazio hanno ufficialmente richiesto soccorso alla Sapna, società che gestisce i Rifiuti dell’area metropolitana di Napoli, per il conferimento di 100 tonnellate al giorno di rifiuto indifferenziato negli impianti di Giugliano e Tufino. ‘Ci rendiamo conto – aggiunge de Magistris – che bisogna ascoltare chi ha bisogno, a differenza di quanto magari è ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti”Abbiamo ricevuto da Amae dalla Regione Lazio la richiesta di aiuto da parte della Città metropolitana diper la grave situazione di criticità e di potenziale emergenza in particolare nella città di”. Il sindaco della Città metropolitana di, Luigi de, interpellato dall’ANSA, conferma la notizia secondo cui Amae Regione Lazio hanno ufficialmente richiesto soccorso alla Sapna, società che gestisce idell’area metropolitana di, per il conferimento di 100 tonnellate al giorno di rifiuto indifferenziato negli impianti di Giugliano e Tufino. ‘Ci rendiamo conto – aggiunge de– che bisogna ascoltare chi ha bisogno, a differenza di quanto magari è ...

