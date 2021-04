“Riapriremo parrucchieri e centri estetici” La notizia dal governo | ecco quando

(Di venerdì 9 aprile 2021) Grande attesa e attenzione sulle riaperture di negozi e attività, chiusi ormai da troppo tempo a causa della pandemia che ha messo in ginocchio l’economia italiana portando all’esasperazione, e alla fame, decine di famiglie che dall’oggi al domani si sono trovate senza lavoro e senza mezzi di sussistenza. Riaprire in sicurezza Ma uno spiraglio si apre, e lo lascia trapelare la Ministra agli Affari Regionali Mariastella Gelmini, che in un’intervista al Corriere si è detta speranzosa: Dobbiamo riaprire, ma in sicurezza. Auspichiamo che si possa fare già da questo mese, se i contagi scenderanno e la copertura vaccinale degli anziani e fragili salirà. Io sono fiduciosa che queste siano le ultime settimane di restrizioni e sofferenza. E si lascia andare ad una previsione: Credo che qualche segnale di apertura lo si possa dare già da aprile in tutta Italia. ...

Ultime Notizie dalla rete : Riapriremo parrucchieri

