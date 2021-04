“Riapri Italia. La sfida è oggi”: segui la diretta del convegno di FdI con Meloni e Speranza (Di venerdì 9 aprile 2021) I vaccini, con il tema del certificato verde digitale; la questione della responsabilità medica e dello scudo penale per i vaccinatori; le problematiche riguardanti il mondo delle professioni sanitarie e dell’imbuto formativo. Sono i temi del convegno organizzato da Fratelli d’Italia “Riapri Italia. La sfida è oggi”, in corso nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani e che può essere seguito in diretta streaming sia sulla web tv del Senato sia sui canali social di FdI. Politici ed esperti si confrontano a “Riapri Italia” Il programma del convegno, aperto dai saluti del presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, prevede un’articolata sezione di lavori, alla quale ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 aprile 2021) I vaccini, con il tema del certificato verde digitale; la questione della responsabilità medica e dello scudo penale per i vaccinatori; le problematiche riguardanti il mondo delle professioni sanitarie e dell’imbuto formativo. Sono i temi delorganizzato da Fratelli d’. La”, in corso nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani e che può essereto instreaming sia sulla web tv del Senato sia sui canali social di FdI. Politici ed esperti si confrontano a “” Il programma del, aperto dai saluti del presidente di Fratelli d’, Giorgia, prevede un’articolata sezione di lavori, alla quale ...

