Riaperture ristoranti, c'è l'ipotesi di una soluzione per aprile (Di venerdì 9 aprile 2021) Le Riaperture di bar e ristoranti sono un tema di grande rilevanza socio-economica. Le attività di ristorazione rappresentano uno tra i settori più penalizzati da oltre un anno di restrizioni finalizzate a contenere la diffusione del contagio Covid. La sospensione delle zone gialle ha, di fatto, aperto le porte ad un altro aprile dove l'unica possibilità di operare è per loro rappresentata dall'asporto o dalla consegna a domicilio. Maggio viene considerato il mese in cui ci saranno le Riaperture, ma qualcosa si potrebbe muovere prima qualora la situazione epidemiologica e la progressione della campagna vaccinale dovessero raggiungere i livelli che il governo attende per aprire. Riaperture, la posizione di Mario Draghi è chiara Per capire ciò che potrà accadere nelle prossime settimane occorre ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 9 aprile 2021) Ledi bar esono un tema di grande rilevanza socio-economica. Le attività di ristorazione rappresentano uno tra i settori più penalizzati da oltre un anno di restrizioni finalizzate a contenere la diffusione del contagio Covid. La sospensione delle zone gialle ha, di fatto, aperto le porte ad un altrodove l'unica possibilità di operare è per loro rappresentata dall'asporto o dalla consegna a domicilio. Maggio viene considerato il mese in cui ci saranno le, ma qualcosa si potrebbe muovere prima qualora la situazione epidemiologica e la progressione della campagna vaccinale dovessero raggiungere i livelli che il governo attende per aprire., la posizione di Mario Draghi è chiara Per capire ciò che potrà accadere nelle prossime settimane occorre ...

Advertising

Corriere : ?? I nuovi colori delle regioni (ce n'è una quasi pronta per il bianco) e le regole per la riaperture dei ristoranti - LegaSalvini : *GOVERNO, SALVINI: “L’OBIETTIVO È RIAPRIRE ASCOLTANDO LA SCIENZA, BASTA IDEOLOGIA”* “Riaprire attività e tornare a… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Si valuterà in base ai dati dei contagi - zazoomblog : Coronavirus oggi i nuovi colori: solo 3 regioni dovrebbero restare in rosso. Governo al lavoro sulle riaperture di… - Open_gol : L'Italia si tinge di arancione. Solo 3 le regioni nella fascia più alta di rischio -