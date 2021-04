Riaperture, le date possibili. Gelmini: “Parrucchieri ed estetisti già ad aprile”. Negozi e bar a maggio (Di venerdì 9 aprile 2021) Riaperture, le date possibili. Gelmini: “Parrucchieri ed estetisti già entro fine mese Non c’è una data per le Riaperture, ma Draghi guarda con ottimismo ai prossimi mesi: la volontà è quella di allentare le restrizioni quanto prima per dare una risposta concreta a esercenti, autonomi e imprenditori in crisi, rappresentati dal gruppo di manifestanti che martedì scorso ha protestato davanti Montecitorio. “Le Riaperture sono la miglior forma di sostegno all’economia”, ha detto ieri il premier nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi, ma queste “devono avvenire in sicurezza”. Tutto dipenderà dall’andamento dei contagi e soprattutto dalla campagna vaccinale. A chi ieri, nel corso dell’incontro con i cronisti, ha chiesto un chiarimento sui criteri ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 aprile 2021), le: “edgià entro fine mese Non c’è una data per le, ma Draghi guarda con ottimismo ai prossimi mesi: la volontà è quella di allentare le restrizioni quanto prima per dare una risposta concreta a esercenti, autonomi e imprenditori in crisi, rappresentati dal gruppo di manifestanti che martedì scorso ha protestato davanti Montecitorio. “Lesono la miglior forma di sostegno all’economia”, ha detto ieri il premier nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi, ma queste “devono avvenire in sicurezza”. Tutto dipenderà dall’andamento dei contagi e soprattutto dalla campagna vaccinale. A chi ieri, nel corso dell’incontro con i cronisti, ha chiesto un chiarimento sui criteri ...

