Resident Evil Village | svelati la mappa | il design e nuovi dettagli su Madre Miranda

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 9 aprile 2021)è ormai imminente, con un'uscita prevista per il prossimo 7 maggio su console e PC. Per l'occasione il team di sviluppo sta giustamente dando in pasto ai fan diverse gustose anticipazioni. A IGN, il director Morimasa Sato e l'art director Tomonori Takano hanno svelato molti interessantisulladi gioco e su alcuni personaggi centrali nella storia. Partiamo dalla: sappiamo che il gioco sarà ambientato, come da titolo, in un misterioso villaggio di montagna che sembra caratterizzato da architetture del Nord Europa perennemente innevate. Ora veniamo a sapere di quattro location specifiche: una è, naturalmente, il Castello Dimitrescu, dimora della misteriosa "Lady" che sta facendo impazzire tutti i fan e che abbiamo visto nella prima demo per PS5. ...