Regno Unito, è morto il Principe Filippo: aveva 99 anni. La famiglia reale: «Se n’è andato pacificamente» (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Principe Filippo Mountbatten, duca di Edimburgo, è morto oggi all’età di 99 anni. Lascia la sua consorte, la regina Elisabetta II. «È con profondo dolore che Sua Maestà la Regina ha annunciato la morte del suo amato marito, Sua Altezza reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo», è l’annuncio sui canali social della Casa reale. «Sua Altezza reale è morto pacificamente questa mattina al Castello di Windsor. La famiglia reale si unisce a persone di tutto il mondo in lutto per la sua perdita». Il Principe era stato dimesso di recente dopo alcune settimane in ospedale per via di una infezione, non legata al Covid, alla quale erano seguiti dei ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 aprile 2021) IlMountbatten, duca di Edimburgo, èoggi all’età di 99. Lascia la sua consorte, la regina Elisabetta II. «È con profondo dolore che Sua Maestà la Regina ha annunciato la morte del suo amato marito, Sua Altezzail, Duca di Edimburgo», è l’annuncio sui canali social della Casa. «Sua Altezzaquesta mattina al Castello di Windsor. Lasi unisce a persone di tutto il mondo in lutto per la sua perdita». Ilera stato dimesso di recente dopo alcune settimane in ospedale per via di una infezione, non legata al Covid, alla quale erano seguiti dei ...

ilpost : È morto il principe Filippo, marito della regina Elisabetta II del Regno Unito - repubblica : ?? Regno Unito, è morto il principe Filippo - fattoquotidiano : AstraZeneca, nel Regno Unito vaccino sconsigliato per gli under 30. Salgono a 76 i casi di trombosi rare, 19 fatali - dubitoditutto : RT @tvblogit: Il Regno Unito è in lutto per la scomparsa del Principe Filippo, consorte della Regina Elisabetta. Tutte le reti BBC hanno so… - ivl24_it : Regno Unito in lutto, è morto il Principe Filippo -

Ultime Notizie dalla rete : Regno Unito Schroders: su cosa puntare dopo la fine del mercato 'FOMO'? E il sale della vita? *È passato quasi un anno da quando qui nel Regno Unito siamo stati obbligati a lavorare da casa e ci siamo abituati a una vita molto meno varia. In alcuni casi la scarsa varietà ...

Irlanda del Nord, una settimana di violenze Quanto sottoscritto prevede controlli amministrativi doganali sulle merci europee in transito alla frontiera interna fra Ulster e resto del Regno Unito. "Si tratta " continua il docente della Luiss - ...

Covid, il Regno Unito raggiungerà l'immunità di gregge tra pochi giorni: «Traguardo fondamentale» ilmessaggero.it Regno Unito: von der Leyen, triste per morte principe Filippo, solidarietà a famiglia reale e popolo Su Twitter, von der Leyen ha espresso la sua "sincera solidarietà a sua maestà la Regina, alla famiglia reale e al popolo del Regno Unito in questo giorno così triste".

Gb, Boris Johnson ricorda il principe Filippo: "Ha ispirato i giovani" "Si è guadagnato l'affetto di generazioni qui nel Regno Unito, in tutto il Commonwealth e in tutto il mondo" e ha "ispirato la vita di tantissimi giovani", ha aggiunto. Il consorte più longevo della ...

