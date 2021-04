Regioni – Salvini: Complimenti a Fedriga, sarà ottimo presidente (Di venerdì 9 aprile 2021) Regioni – Salvini: Complimenti a Fedriga, sarà un ottimo presidente – Il presidente della Regione Friùli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, è stato eletto presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome. Appresa la notizia, Salvini ha dichiarato: “Grazie a Stefano Bonaccini per quello che ha fatto, Complimenti e buon lavoro a Massimiliano Fedriga: sono sicuro che sarà un ottimo presidente”. Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini, dopo l’elezione di Fedriga a presidente della Conferenza delle Regioni ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 aprile 2021)un– Ildella Regione Friùli Venezia Giulia, Massimiliano, è stato elettodella Conferenza dellee delle province autonome. Appresa la notizia,ha dichiarato: “Grazie a Stefano Bonaccini per quello che ha fatto,e buon lavoro a Massimiliano: sono sicuro cheun”. Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo, dopo l’elezione didella Conferenza delle...

