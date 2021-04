Regioni | Losacco | ' con Emiliano e Decaro Puglia protagonista'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) - “La, con la nomina di Michelea vicepresidente della conferenza Stato-, non solo ribadisce la centralità che si è conquistata in questi anni nel panorama nazionale ma con questa nomina fa un ulteriore salto di qualità: quella di una terra chiamata a ruoli di sempre maggiori responsabilità nei rapporti con lo Stato centrale, forte anche della presidenza dell'Anci affidata a un altro pugliese, il sindaco di Bari Antonio". Così in una nota il deputato barese del Pd, Alberto. “A Michele, e naturalmente al neopresidente Fedriga, gli auguri di un proficuo lavoro, così come un sentito ringraziamento al presidente uscente Bonaccini, che ha rappresentato leitaliane nel momento di maggiore ...