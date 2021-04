Regioni, Cambio Colore del 12 Aprile: Ecco Chi Passa alla Zona Arancione (Di venerdì 9 aprile 2021) C’è attesa in queste ore per sapere quali Regioni subiranno il Cambio Colore del 12 Aprile. Se il ministro della Salute Speranza enuncerà una nuova ordinanza alcune Regioni da rosse ... Leggi su youreduaction (Di venerdì 9 aprile 2021) C’è attesa in queste ore per sapere qualisubiranno ildel 12. Se il ministro della Salute Speranza enuncerà una nuova ordinanza alcuneda rosse ...

Advertising

borghi_claudio : @beppemapelli77 Eh caro mio la questione è la logistica: organizzare una cosa per 10 milioni è un po' diverso che o… - ManfroiA : Cambio alla Conferenza delle regioni e delle province autonome! Conferma del decadimento della politica italiana, a… - davidefigoli : RT @jimmomo: Cambio di passo sui vaccini che non c'è e caos AstraZeneca. Ma Draghi fa lo scaricabarile sui 'furbetti' che saltano la fila e… - Lagostea : @sbonaccini @regioni_it @M_Fedriga @micheleemiliano @RegioneER Comprendo le ragioni. (rappresentare e difendere le… - Biofafafa : Cambio fedriga e emiliano per le regioni. Contrordine: chiudere le regioni, non più le province! -