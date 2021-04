Reggiana-Empoli 0-1 | la Serie A per i toscani si avvicina

(Di venerdì 9 aprile 2021) Torna il calcio giocato per ie il ritorno è dolce. Decideun gol in avvio di Matos. Per gli azzurri sono tre punti di importanza capitale per la promozione, ora la squadra di Dionisi è a +8 sulla Salernitana. Laora deve sperare in un passo falso da parte di Cosenza e Ascoli. Quali sono le scelte dei tecnici? Alvini sceglie il 3-5-2 e manda in porta Venturi. In difesa c’è Yao assieme ad Ajeti e Costa. Sulle fasce giocano Libutti e Radrezza. In mezzo al campo spazio a Libutti, Del Pinto e Fausto Rossi. La coppia d’attacco invece è composta da Zamparo e da Kargbo. Classico 4-3-1-2 per Dionisi. Brignoli in porta e la coppia difensiva Nikolaou-Casale davanti al portiere. I terzini sono Sabelli e Terzic. In cabina di regia c’è Stulac, Zurkowski e Haas completano il reparto. Sulla ...

Advertising

brunetti81 : Reggiana-Empoli 0-1 - psb_original : Empoli, Brignoli: 'Dionisi merita grandi palcoscenici. Viti? La compattezza è il nostro pregio' #SerieB - sportli26181512 : Reggiana-Empoli 0-1: Nella trentatreesima giornata della Serie B, vittoria esterna per l'Empoli. Sul terreno 'nemic… - citynowit : La compagine di Dionisi verso la serie A, quella di Alvini verso la C - sportli26181512 : Serie B, Reggiana-Empoli 0-1: decide Matos: L'attaccante regala a Dionisi, sempre più lanciato verso la promozione… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggiana Empoli

REGGIO EMILIA - L'espugna il Mapei e batte 1 - 0 la, portandosi a +4 sul Lecce secondo (e con una partita da recuperare) e a +8 sulla zona play - off in attesa di veder giocare tutte le rivali. La ...... come se non ci fossero ancora tante assenze per Covid: l'riparte come aveva concluso, cioè con una vittoria. L'1 - 0 con cui i ragazzi di Dionisi battono la- in gol Matos - porta a ...L’Empoli riparte con una vittoria: dopo le due partite di stop a causa del focolaio di Coronavirus, la capolista non sbaglia al ritorno in in campo nell’anticipo della 33esima giornata di Serie B. I ...L’Empoli torna in campo dopo il doppio turno di riposo forzato causa Covid-19 e vince in casa della Reggiana. Decide, dopo appena dieci minuti dal fischio d’inizio, Matos il quale ha beffato di rapina ...