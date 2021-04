Reddito di emergenza, 160 mila richieste al sito Inps in meno di due giorni (Di venerdì 9 aprile 2021) A meno di due giorni dall’apertura da parte dell’Inps della procedura per l’accesso al Reddito di emergenza – determinata dall’articolo 12 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 – sono state registrate circa 160 mila domande, sia con accesso diretto degli utenti al sito dell’Istituto sia attraverso la mediazione dei patronati. La richiesta del beneficio sarà possibile fino al 30 aprile e i pagamenti della prima mensilità, sulle tre previste dal nuovo decreto, saranno erogati dalla metà di maggio e conclusi nelle settimane successive”. Attivo da oggi il servizio online per il nuovo bonus baby-sitting È da oggi attiva la procedura per il nuovo bonus baby-sitting, previsto dal Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Dl Sostegni), attraverso il sito ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 9 aprile 2021) Adi duedall’apertura da parte dell’della procedura per l’accesso aldi– determinata dall’articolo 12 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 – sono state registrate circa 160domande, sia con accesso diretto degli utenti aldell’Istituto sia attraverso la mediazione dei patronati. La richiesta del beneficio sarà possibile fino al 30 aprile e i pagamenti della prima mensilità, sulle tre previste dal nuovo decreto, saranno erogati dalla metà di maggio e conclusi nelle settimane successive”. Attivo da oggi il servizio online per il nuovo bonus baby-sitting È da oggi attiva la procedura per il nuovo bonus baby-sitting, previsto dal Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Dl Sostegni), attraverso il...

Advertising

MediasetTgcom24 : Reddito di emergenza, Inps: 160mila domande in meno di due giorni #redditodiemergenza - LauraCarrese : RT @MediasetTgcom24: Reddito di emergenza, Inps: 160mila domande in meno di due giorni #redditodiemergenza - infoitinterno : Reddito di emergenza Inps 2021, a chi spetta: tutti i requisiti e dove presentare domanda - infoitinterno : Reddito di emergenza, boom di richieste in meno di due giorni - SusanaMNK : RT @CislToscana: Reddito di emergenza: scopri se ne hai diritto. Puoi chiederlo, gratuitamente, fino al 30 Aprile, attraverso il patronato… -