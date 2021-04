Recovery: Bellanova, 'risorse lievito per la trasformazione del Paese' (2) (Di venerdì 9 aprile 2021) (Adnkronos) - "L' obiettivo non è solo riuscire a spenderle e spenderle bene, ma tassello dopo tassello garantire a questo Paese il rilancio che merita e dare nuova spinta agli investimenti pubblici e privati. Il Piano nazionale di Rilancio e Resilienza è centrale e di straordinaria rilevanza, (non a caso è stato uno dei motivi per cui abbiamo scelto di ritirare la fiducia al Governo Conte, perché si era arrivati a uno stallo pericolosissimo per il Paese), ma non può essere l'unico strumento su cui fare affidamento". "Il compito straordinario che noi tutti gli affidiamo sarà centrato pienamente se anche tutti gli altri tasselli, nell'utilizzo dei fondi ordinari ed europei come nel funzionamento della pubblica amministrazione, funzioneranno a dovere. Io lo considero", ha detto ancora la Vice Ministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, "uno ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) (Adnkronos) - "L' obiettivo non è solo riuscire a spenderle e spenderle bene, ma tassello dopo tassello garantire a questoil rilancio che merita e dare nuova spinta agli investimenti pubblici e privati. Il Piano nazionale di Rilancio e Resilienza è centrale e di straordinaria rilevanza, (non a caso è stato uno dei motivi per cui abbiamo scelto di ritirare la fiducia al Governo Conte, perché si era arrivati a uno stallo pericolosissimo per il), ma non può essere l'unico strumento su cui fare affidamento". "Il compito straordinario che noi tutti gli affidiamo sarà centrato pienamente se anche tutti gli altri tasselli, nell'utilizzo dei fondi ordinari ed europei come nel funzionamento della pubblica amministrazione, funzioneranno a dovere. Io lo considero", ha detto ancora la Vice Ministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, "uno ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Bellanova Il tour della vice ministra Bellanova in provincia di Trapani ...ho partecipato all'incontro a Marsala con il vice ministro alle Infrastrutture Teresa Bellanova nel ...per la realizzazione di una metropolitana di superficie con l'utilizzo dei fondi del Recovery Fund. ...

Visita della viceministra Bellanova all'aeroporto di Palermo La viceministra delle Infrastrutture, Teresa Bellanova, insieme al presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone, il presidente del ...lista delle opere finanziabili con i fondi del Recovery ...

Il tour della vice ministra Bellanova in provincia di Trapani Dall'aeroporto di Birgi, all'incontro con i sindaci a Marsala, al porto di Trapani. Un tour fitto di incontri quello ...

