“Rebel” | debutta su Star il 28 maggio la serie ispirata a Erin Brockovich

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 9 aprile 2021) Oggi Disney+ ha svelato la data di debutto di, ladrama con Katey Sagal. La storia, che vede Krista Vernoff (Grey’s Anatomy, Station 19) come produttrice esecutiva, sarà disponibile dal 28in esclusiva suall’interno di Disney+.alla vita dioggi, Annie “” Bello è difensore legale dei colletti blu senza una laurea in legge. È una donna divertente, disordinata, brillante e coraggiosa che ha estremamente a cuore le cause per cui si batte e le persone che ama. Quandosi impegna in una lotta in cui crede, vincerà quasi ad ogni costo. “Il lavoro che...