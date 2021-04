“Rebel” con Katey Sagal | dal 28 maggio su Star

Advertising

DisneyPlusIT : Dalla parte della giustizia. Dal produttore esecutivo di Grey's Anatomy e Station 19, #Rebel sarà disponibile dal 2… - telesimo : #DisneyPlus ha annunciato che #Rebel, la #serietv drama con #KateySagal, ispirata alla storia di #ErinBrockovich, s… - badtasteit : #Rebel: la serie su Erin Brokovich con Katey Sagal in Italia su Star dal 28 maggio - FelloSara : ODDIO BASTA CON LA PUBBLICITÀ DI REBEL - rebel_crimson : RT @AlessandroMagg4: La @Virtusbo resta in attesa. Se lo @zenitbasket vince entrambe le gare, con Maccabi e Panathinaikos, sarà ai playoff,… -

Ultime Notizie dalla rete : Rebel con

Disney+ ha annuciato la data del debutto e la key art di, la serie dramaKatey Sagal. La storia ispirata a Erin Brockovich, che vede Krista Vernoff ( Grey's Anatomy , Station 19 ) come produttrice esecutiva, sarà disponibile dal 28 maggio in ...Il nometrasmette auto - emancipazione, coraggio e ambizione, anche nella peggiore delle circostanze. Non riesco a pensare a qualcuno che possa interpretare questo ruolo meglio dell'...Dal 28 maggio in uscita su Star la serie tv Rebel con Katey Sagal. Insieme a lei anche Andy Garcia e John Corbett nel cast.Il 28 maggio su Disney+ arriva "Rebel", nuova serie originale Star ispirata alla vita dell'attivista statunitense Erin Brockovich. Katey Sagal è Annie "Rebel" Bello, difensore legale dei colletti blu ...