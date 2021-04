Real Madrid, Sergio Ramos: “Ritiro? Lo vedo lontano. Ho ancora voglia di vincere” (Di venerdì 9 aprile 2021) “Il giorno in cui non dovessi più avere l’ambizione di essere il migliore, a quel punto non varrebbe più la pena sottrarre del tempo alla famiglia. Il Ritiro lo vedo lontano”. Queste le parole di Sergio Ramos nel sesto episodio del documentario che gli ha dedicato Amazon Prime Video. Il difensore spagnolo, in scadenza di contratto con il Real Madrid a fine stagione, si mostra deciso di proseguire la sua carriera ancora per molto tempo. “Quando sarà il momento di dire basta, sarà il mio corpo a dirmelo ma quel momento non è arrivato. Il mio corpo sta rispondendo bene, mi prendo cura di me al millimetro e ho ancora voglia di competere e vincere. Arriverà poi il giorno in cui peserà di più la mia ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 aprile 2021) “Il giorno in cui non dovessi più avere l’ambizione di essere il migliore, a quel punto non varrebbe più la pena sottrarre del tempo alla famiglia. Illo”. Queste le parole dinel sesto episodio del documentario che gli ha dedicato Amazon Prime Video. Il difensore spagnolo, in scadenza di contratto con ila fine stagione, si mostra deciso di proseguire la sua carrieraper molto tempo. “Quando sarà il momento di dire basta, sarà il mio corpo a dirmelo ma quel momento non è arrivato. Il mio corpo sta rispondendo bene, mi prendo cura di me al millimetro e hodi competere e. Arriverà poi il giorno in cui peserà di più la mia ...

Advertising

forumJuventus : La Repubblica: Zinedine Zidane, starebbe valutando la possibilità di lasciare la panchina del Real Madrid. Sulle su… - acmilan : #OnThisDay vs Real Madrid ?? @MarcoVanBasten's goal stunned the 95,000 at the Bernabeu ?? Indimenticabile: il gol… - DAZN_IT : Il 19 novembre 2005 è una data che gli amanti de #LaLiga non potranno mai dimenticare. È la notte in cui Ronaldinho… - zeuxilverPA : @RobertoCR82bis @90ordnasselA Ricordo robe simili durante Inter real Madrid. 'voglio vedere proprio dove arriva...' - STnews365 : Real Madrid, Zinedine Zidane: 'Siamo in un buon momento' Le parole del tecnico dei Blancos prima del Clasico in pro… -