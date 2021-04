“Raul Maradona ricoverato in terapia intensiva a 45 anni per il Covid” | lo sfogo del fratello Hugo a Storie Italiane

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 aprile 2021) Ha scelto i microfoni di, su Rai1,Hernán,di Diego Armando, per raccontare un nuovo dramma che sta vivendo la sua famiglia: ilè infattiin rianimazione per problemi respiratori dovuti al-19. “È arrivato in ospedale sabato scorso. Da due giorni è in. Ieri ha iniziato la cura con il plasma, in serata è migliorato un po’ ma bisogna aspettare altre 24 ore perché la cura faccia il suo effetto”, ha dichiaratoin collegamento con Eleonora Daniele. “I problemi per noi non finiscono mai ..ha 45, in Argentina al momento stanno ...