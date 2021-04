Ranking Uefa | l’Italia ringrazia la Roma e allunga sulla Germania

(Di venerdì 9 aprile 2021) Buone notizie per i colori italiani nel. Infatti, grazie al successo in Europa League dellacontro l'Ajax, arrivato nella gara d'andata dei quarti di finale, l'Italia resta stabile al terzo posto che le garantisce quattro squadre in Champions League.Questa la classifica delle prime 15 posizioni che valgono almeno due posti nella Champions League 2022-23:QUATTRO POSTI1. Inghilterra 96.7122. Spagna 96.2833. Italia 74.8674.73.284TRE POSTI5. Francia 55.9156. Portogallo 48.149DUE POSTI7. Paesi Bassi 39.0008. Russia 38.3829. Belgio 36.50010. Austria 35.82511. Scozia 33.37512. Ucraina 33.10013. Turchia 30.10014. Danimarca 27.87515. Cipro 27.750Non resta che attendere il proseguimento del cammino dei giallorossi nella competizione Europea per confermare il buon piazzamento. Restano ancora ...

Ultime Notizie dalla rete : Ranking Uefa

La squadra giallorossa, grazie al 2 - 1 di ieri sera, ha scavalcato il Porto, sconfitto in Champions da Chelsea, collocandosi al 15 o posto del nuovo. Di seguito la classificaaggiornata ...I successi contro Braga, Shakhtar e, appunto, Ajax, anche hanno alzato le quotazioni nel borsino della. La squadra di Paulo Fonseca ha infatto scavalcato nelil Porto - sconfitto in ...Buone notizie per i colori italiani nel Ranking Uefa. Infatti, grazie al successo in Europa League della Roma contro l’Ajax, arrivato nella gara d’andata dei quarti di finale, l’Italia resta stabile a ...I giallorossi guadagnano posizioni nel ranking Uefa. Vigilia di campionato per il Milan. In Liga la sfida Real-Barca. Il patron della Samp punzecchia de Laurentiis ...