Ranking UEFA | Italia al terzo posto nella classifica | News

(Di venerdì 9 aprile 2021) L'continua a mantenere la terza posizionedel: ciò continua a garantire quattro posti in Champions League

In questa edizione del telegiornale sportivo: -, ROMA 15ESIMA IN CLASSIFICA - MILIK, IL NAPOLI SPERA NELLA CESSIONE - IL PALLONE RACCONTA.. IMPRESA ROMA, L'INTER ALLUNGA ANCORA? - MERCEDES, IL FUTURO DI HAMILTON É ANCORA INCERTO ...La squadra giallorossa, grazie al 2 - 1 di ieri sera, ha scavalcato il Porto, sconfitto in Champions da Chelsea, collocandosi al 15/o posto del nuovo. Di seguito la classificaaggiornata ...La Uefa ha aggiornato il suo Ranking dei top club d'Europa. Questa è stata una settimana intensa, visto che si sono svolti i quarti di finale di andata di Champions League ed Europa League. Nella clas ...I primi posti del ranking UEFA Tra le italiane meglio solo la Juventus, al quarto posto, a ridosso del podio composto da Bayern, Real Madrid e Barcellona. Il Napoli è ventesimo, l’Inter al 26° posto, ...