Ranieri | “Napoli avversario prestigioso | ha qualità immense”

(Di venerdì 9 aprile 2021) Claudio, allenatore della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club in vista della partita col. Affronteremo un, che ha una grande forza d’urto e che punta ad entrare nelle prime quattro. Loro hanno unaimmensa in tanti giocatori. Hanno avuto un campionato complicato, ma ora stanno bene e hanno recuperato tutti. Proveremo a rifare la prestazione di San Siro, ma dovremo stare attenti. Mi aspetto ilarrembante degli ultimi venti minuti di Torino. Squalifiche e infortuni mi portano a cambiare ancora una volta. Chi giocherà a centrocampo? Domenica scioglierò i dubbi. Voglio il massimo dalla mia squadra, al di là degli avversari: questa è la mia filosofia. L’obiettivo da qui alla fine sono i 52 punti. Non ...

- "Io ho avuto l'onore di conoscere Claudio, io mi feci male contro il Milan e lui fu esonerato. Ma conobbi una persona straordinaria". Lo ha dichiarato Fausto Pari , agente, e doppio ex della sfida tra blucerchiati e azzurri, ...Ho vistoalla partita col Torino, abbiamo pranzato insieme, e lo rivedrò questo pomeriggio ... E in vista della sfida colmanda un messaggio all'amico Aurelio De Laurentiis: "La partita ...L'allenatore Claudio Ranieri e capitan Fabio Quagliarella non si toccano, lo dice chiaro il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli in vista della gara di dom ...Si fanno insistenti le voci di un suo eventuale addio a fine stagione, ma il tecnico blucerchiato spazza via le indiscrezioni delle ultime ore predicando attenzione e concentrazione in vista della dif ...